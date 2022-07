Alejandro Valverde renversé par une voiture à l'entraînement, la nouvelle avait de quoi inquiéter. Heureusement, son équipe la Movistar a rapidement rassuré en expliquant au journal espagnol AS, que les blessures du champion murcian, n'étaient pas graves. "Nous confirmons qu'Alejandro Valverde et l'un de ses partenaires d'entraînement habituels ont été impliqués ce samedi dans un incident alors qu'ils roulaient autour d'Alcantarilla (Murcie). Alejandro, qui a subi des tests dans un centre médical de la région, et son partenaire vont bien, sans fracture ni autre blessure grave", a assuré la formation du coureur.

A 42 ans, Alejandro Valverde, qui a disputé le Giro mais pas le Tour de France (il ira évidemment à la Vuelta), dispute sa dernière saison professionnelle. C'est en tout cas ce qu'il a annoncé fin 2021 après avoir déjà dit que la saison dernière marquerait la fin de sa carrière. Cet accident, si sa non-gravité, était confirmée ne devrait pas trop l'handicaper pour la suite alors qu'il est actuellement dans une période creuse, loin de la Grande Boucle.

