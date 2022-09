Alpecin-Deceuninck prend les choses en main. Ce lundi, via un communiqué transmis à la RTBF, la formation cycliste belge a déclaré vouloir consulter le dossier complet concernant l'affaire Matthieu van der Poel, pour ensuite s'entretenir avec son petit protégé, ainsi qu'avec les personnes de la délégation néerlandaise également concernées : "Au départ, nous voulions fournir une aide juridique sur place à Mathieu van der Poel pour qu’il puisse revenir le plus vite possible. Désormais, nous voulons obtenir une vue complète sur les faits, notamment en consultant le dossier et en parlant avec Mathieu van der Poel et les personnes impliquées du Team NL."

"Nous déterminerons ensuite les mesures à prendre, a également écrit Alpecin-Deceuninck, à propos du dernier vainqueur du Tour des Flandres. Nous avons pris acte des événements de ces dernières 48 heures. Il est clair que cette histoire porte préjudice à tout le monde, ce que nous ne pouvons que regretter."

Van der Poel doit verser des amendes

Van der Poel a vécu des championnats du monde bien mouvementés, du côté de Wollongong en Australie. Dans la nuit ayant précédé la course en ligne de dimanche, le petit-fils de Raymond Poulidor est resté un long moment en cellule, au poste de police, avant de sortir à 4h du matin, suite à un incident survenu dans son hôtel. Le coureur a alors été accusé d'avoir bousculé deux jeunes adolescentes de 13 et 14 ans, qui faisaient du bruit et frappaient même à sa chambre d'hôtel.

Mathieu van der Poel Crédit: Imago

Ce qui l'avait particulièrement énervé, à quelques heures d'une épreuve où il faisait partie des favoris. Une course qu'il avait ensuite dû abandonner, après seulement une trentaine de kilomètres d'effort. Ce lundi, Mathieu van der Poel, après avoir plaidé coupable, a été condamné à verser deux amendes d'environ 670 euros et 335 euros. Son avocat a d'ores et déjà annoncé son intention de faire appel et espère même faire acquitter le coureur.

