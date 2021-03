Elles étaient deux : Paris-Roubaix et l'Amstel Gold Race à avoir disparu du calendrier 2020 suite à la pandémie de Covid-19. Les organisateurs de la seconde ont annoncé, ce lundi, la tenue de l'édition 2021 après l'accord du gouvernement néerlandais et des municipalités traversées par l'épreuve. Les courses féminines et masculines se tiendront le dimanche 18 avril prochain. Nouveauté en revanche, elles auront entièrement lieu sur circuit et sans public.

Femmes comme hommes s'affronteront donc sur les 17 kilomètres d'un circuit tracé autour de Valkenburg, Geul, Maastricht et Eijsden-Margraten. Les femmes le parcourront à 7 reprises pour un total de 119 kilomètres alors que les hommes se battront sur 221 kilomètres (12 boucles de 17 km et une dernière de 15,8 km) soit 44 kilomètres de moins que lors de l'édition 2019 remportée par Mathieu van der Poel dans un dernier kilomètre au scénario incroyable. Un rabot important qui pourrait changer la physionomie de la course et favoriser des coureurs moins endurants. Autre élément important, le Cauberg, haut lieu de l'Amstel Gold Race, ne sera pas escaladé dans le final de la course masculine.

Dans leur communiqué, les organisateurs insistent pour que les spectateurs de ne déplacent pas pour assister à la course. Un important dispositif sera déployé pour s'assurer qu'aucun spectateur ne soit présent sur le parcours. Le prix à payer pour la tenue de la course alors que les organisateurs précisent dans leur communiqué qu'ils resteront en contact avec le gouvernement d'ici au 18 avril.

