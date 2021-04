Cyclisme

Bras levés trop tôt, Marianne Vos a failli faire une "Alaphilippe" : son succès étriqué en vidéo

AMSTEL GOLD RACE - A bientôt 34 ans, Marianne Vos a encore énormément de classe et de la force. La triple championne du monde sur route a profité d'un regroupement dans le final pour régler un petit groupe au sprint. La Néerlandaise a cependant eu chaud puisqu'elle a levé les bras très tôt et que Demi Vollering revenir tout près. Une "faute" qui rappelle un certain Julian Alaphilippe.

00:02:10, il y a une heure