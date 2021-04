Cyclisme

Quelques millimètres et beaucoup de suspense : le sprint fou entre Van Aert et Pidcock en vidéo

AMSTEL GOLD RACE - Déjà folle en 2019, l'arrivée de la première ardennaise de la semaine a encore trouvé un moyen de nous surprendre. Wout Van Aert et Tom Pidcock se sont livrés un duel magnifique au sprint et si le premier semblait avoir pris l'avantage, le second est revenu comme une balle pour échouer à quelques millimètres. Jugez plutôt avec le sprint à revivre en vidéo.

00:04:52, il y a 2 heures