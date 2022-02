L'Américain Brandon McNulty (UAE) a remporté samedi l'Ardèche Classic, premier volet des Boucles Drôme-Ardèche, devant le Belge Mauri Vansevenant (Quick-Step) qui a devancé au sprint un autre Américain, Sepp Kuss (Jumbo-Visma).

C'est la 2e victoire en un mois, jour pour jour, pour McNulty, 23 ans. Il s'était imposé le 26 janvier dernier dans le Trofeo Calvià, à Majorque, en partant tout seul à 50 km de l'arrivée, alors qu'il n'avait plus levé les bras depuis le Tour de Sicile 2019. Cette fois-ci, le jeune Américain de l'équipe UAE Emirates a attendu d'être à 25 km de l'arrivée pour partir seul dans la montée vers Saint-Romain-de-Lerps, sans jamais se retourner, et terminer en vainqueur au bout de 168,5 km de course (3 100 m de dénivelé).

ça fait plaisir de voir que ça commence à payer

"Je suis super heureux, c'était une journée très dure, avec beaucoup de montées, et j'ai pu profiter des deux dernières pour partir devant, en étant plus agressif. Je me sentais bien à l'entraînement cet hiver et ça fait plaisir de voir que ça commence à payer", a dit McNulty en redescendant du podium. Quelques heures plus tôt, dans le Golfe, Tadej Pogacar, double vainqueur du Tour de France, remportait l'UAE Tour. Mais McNulty se sent prêt à endosser un costume de co-leader: "J'aime bien les classiques, donc j'aimerais avoir une chance dans l'une d'elles", a-t-il annoncé, même s'il "préfère les courses à étapes".

Tout s'est joué dans les 25 derniers kilomètres, quand les deux têtes d'affiche, le Français Julian Alaphilippe et le Slovène Primoz Roglic, ont testé leurs jambes en attaquant tour à tour dans le Mur du Cornas, histoire de voir comment réagissait le peloton. C'est le moment qu'a choisi McNulty pour partir devant, laissant sur place Mauri Vansevenant et Sepp Kuss: "J'étais parti d'un peu loin pour sortir du peloton, donc j'ai manqué d'énergie quand Brandon (McNulty) a filé. Il était plus fort que nous", a admis Sepp Kuss (Jumbo-Visma), coéquipier de Primoz Roglic.

Roglic aurait préféré "une course plus facile"

McNulty a ensuite attaqué le Val d'Enfer, dernière difficulté du jour, avec trente secondes d'avances sur ses poursuivants immédiats, qu'il a finalement relégués à 45 secondes. Au sprint, Sepp Kuss n'a rien pu faire contre Mauri Vansevenant (Quick-Step) qu'Alaphilippe (25e) avait laissé partir. "C'était une course dure, tout le temps en montée ou en descente, il faisait un peu froid, il y avait du vent. Pour commencer une saison, j'aurais préféré une course plus facile. Je n'avais pas les meilleures jambes possibles", a résumé Primoz Roglic, 26e de sa première course de 2022.

Le deuxième volet de ces Boucles Drôme-Ardèche, dimanche sur 191,5 km (2.400 m de dénivelé), sera plus typé "puncheurs" que "grimpeurs" et se terminera par une grosse montée à Étoile-sur-Rhône (Drôme).

