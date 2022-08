Bob Jungels, récent vainqueur d'une étape sur le Tour de France sous les couleurs d'AG2R Citroën, rejoindra l'an prochain l'équipe Bora sur la base d'un contrat "de plusieurs saisons", a annoncé mardi la formation cycliste allemande.

"Je suis très excité à l'idée de courir pour la Bora... Je pense que c'est le bon choix d'équipe pour me permettre de renouer avec des performances solides sur le World Tour et j'ai hâte de jouer un rôle majeur dans nos succès à venir", a déclaré Jungels, 29 ans, cité dans un communiqué. "Bob va apporter un plus incroyable en matière d'expérience" et, "en terme de profil de coureur, il colle parfaitement à notre stratégie visant à disposer de multiples capitaines" de route, a pour sa part réagi le directeur sportif, Rolf Aldag.

Excellent rouleur et spécialiste du contre-la-montre, le coureur luxembourgeois a notamment remporté Liège-Bastogne-Liège en 2018, avant de connaître des saisons difficiles. Recruté la saison dernière par la formation française AG2R, Jungels est revenu au premier plan lors du dernier Tour de France en remportant en solitaire la 9e étape, entre Aigle (Suisse) et Châtel, après avoir résisté à un retour de Thibault Pinot dans le Pas de Morgins (1re catégorie).

