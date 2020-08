BRETAGNE CLASSIC - L'équipe Bora-Hansgrohe a annoncé mardi qu'elle n'avait pas pris le départ de la Bretagne Classic mardi à Plouay (ouest de la France) parce qu'un de ses coureurs avait été testé positif au coronavirus.

L'équipe Bora-Hansgrohe ne prendra pas le départ de la Bretagne Classic mardi. En effet, l'un de ses coureurs a été testé positif au coronavirus. Les coureurs engagés avaient tous été testés négatifs six jours avant la course, mais l'un d'eux a reçu mardi matin le résultat positif de son test réalisé trois jours avant la course, a expliqué la formation allemande, qui doit participer -- avec d'autres coureurs -- au Tour de France.

"L'équipe ne peut pas participer à la course. Tous les membres de l'équipe qui ont été en contact direct avec le coureur vont s'isoler conformément aux consignes officielles", a déclaré Jan-Niklas Droste, responsable médical, dans un communiqué de l'équipe, précisant que le coureur touché ne présentait pas de symptômes. Traditionnel rendez-vous du cyclisme mondial à la fin de l'été, la Bretagne Classic est cette année éclipsée par le Tour de France, qui doit s'élancer samedi de Nice, et les championnats d'Europe, organisés également cette semaine à Plouay.

Amputé des coureurs de Bora-Hansgrohe, le peloton est parti sous la pluie mardi matin pour un parcours de 248,7 km qui doit le conduire jusqu'à Saint-Brieuc avant l'arrivée prévue à Plouay.

