Deux bolides circonspects. La ligne d’arrivée à peine franchie, Tim Merlier et Dylan Groenewegen ne savaient pas lequel d’entre eux avait remporté Bruges - La Panne, ce mercredi. La photo finish a livré son verdict et c’est le premier nommé qui a décroché le bouquet, son troisième de l’année. Derrière Merlier et Groenewegen (BikeExchange-Jayco), Nacer Bouhanni, longtemps enfermé, a pris place sur le podium pour Arkéa-Samsic.

Cavendish pas dans le sprint

Longue de 208 km, la course a été particulièrement calme, jusqu’à une quinzaine de bornes de l’arrivée. D’où un final sous tension dans les rues de La Panne, avec des coureurs frais aux commandes des trains des sprinteurs. La chute de Pascal Ackermann (UAE Emirates), à 1500 mètres du but, n’a pas arrangé les affaires d’un Mark Cavendish (Quick Step Alpha Vinyl) déjà mal placé. Le Cav’ n’a même pas disputé le sprint.

Démare seulement 6e

Au pied du podium : Maximilian Walscheid (4e) pourra déplorer une organisation défectueuse avec son coéquipier Simone Consonni (Cofidis, 7e). Olav Kooij (Jumbo-Visma), premier à sortir de sa boîte, a pris la cinquième place, juste devant Arnaud Démare (Groupama-FDJ, 6e), qui n’a jamais été en position de gagner dans cet emballage final. A noter également : Arnaud De Lie (Lotto Soudal, 8e), qui porte à deux le nombre de coureurs de 20 ans dans le Top 10 (lui, donc, et Kooij).

