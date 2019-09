"C’est dur pour lui" : Alaphilippe "énervé" après l’affaire de dopage qui touche son entraîneur

Jusqu’ici, Marion Sicot vivait une carrière de cycliste professionnelle somme toute classique. Depuis quelques jours, elle est pourtant sur toutes les lèvres du cyclisme français. Pas pour ses résultats en course mais plutôt ceux en laboratoire. La Française de 27 ans a été contrôlée positive à l’EPO le 27 juin dernier après le championnat de France du contre-la-montre en Loire-Atlantique, terminée à la dixième place. Un résultat positif démentie par l’intéressée mais qui fait beaucoup parler.

Car, à l’époque, c’est Franck Alaphilippe qui gère à distance les entraînements de Marion Sicot. Cousin et entraîneur de Julian depuis ses débuts, il revient ce samedi sur les conditions de ce suivi athlétique dans L’Equipe et explique, en creux, n’avoir jamais rien su de tout cela.

"J’avais accès à un récapitulatif de ses entraînements précédents et je pouvais notamment consulter tous ses records de profils. Mais depuis le début de l’année, je n’ai constaté aucune amélioration dans ses chronos", explique-t-il, "très déçu et dégouté" que son nom puisse apparaître dans cette affaire.

" Cette histoire l’énerve "

Depuis, Franck Alapahilippe a vécu un mois de juillet hors-norme et a décidé de rompre ses autres engagements, dont celui que le liait avec Marion Sicot. La saison prochaine, il sera entraîneur à temps plein chez Deceuninck-Quick Step aux côtés de son cousin. Et forcément, cette histoire le gêne aux entournures. Tout comme le numéro deux mondial…

"Cette histoire l’énerve. Je lui ai tout expliqué mais il n’a évidemment pas envie d’entendre parler de ça, explique ainsi Franck Alaphilippe. C’est dur pour lui. Avec le recul, je me dis que c’était la première fois que j’entraînais quelqu’un que je ne connaissais pas et ça me retombe dessus".