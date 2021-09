La spécialiste néerlandaise du contre-la-montre Ellen Van Dijk a décroché samedi le titre de championne d'Europe sur la course en ligne, en résistant au retour des favorites dont sa compatriote, la tenante du titre Annemiek Van Vleuten.

Van Dijk, deuxième jeudi de l'épreuve du contre-la-montre lors de ces Championnats d'Europe de Trente (Italie) , est partie en contre-attaque à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, en compagnie de trois autres coureuses qu'elle a peu à peu lâchées.

En pure rouleuse habituée à l'effort solitaire, la Néerlandaise de 34 ans a résisté au retour des favorites lancées à ses trousses, notamment lors de l'ultime bosse à une dizaine de kilomètres du terme. Elle a même creusé son avance dans les ultimes kilomètres pour en terminer avec plus d'une minute d'avance, au terme de cette course de 107,2 km.

L'Allemande Liane Lippert, qui a réglé le sprint des poursuivantes, prend la deuxième place à 1 minutes et 18 secondes, et la Lituanienne Rasa Leleivyte la troisième. Grande déçue du jour, la tenante Van Vleuten finit 9e à 1 minutes et 21 secondes.

