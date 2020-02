Chris Froome retrouve ses sensations. Doucement, certes, mais sûrement. Huit mois après sa grave blessure, le quadruple vainqueur du Tour de France ne compte pas forcer pendant l'UAE Tour, qu'il dispute actuellement aux Émirats arabes unis. Mardi, il a ainsi terminé à plus de onze minutes d'Adam Yates, le vainqueur de la troisième étape. Pas de quoi inquiéter le coureur d'Ineos, qui assure "que les choses se passent bien" et qu'il "gère ses efforts".

Vidéo - "Honnêtement, il ne faut pas attendre grand chose de Froome tout de suite" 03:04

Plus que le présent, Chris Froome songe surtout à l'avenir. Et donc à son calendrier, qui pourrait comprendre une participation au Tour de Catalogne (23-29 mars). "Après l'UAE, j'irai m'entraîner en Afrique du Sud, puis j'espère participer au Tour de Catalogne (23-29 mars). Cela sera mon premier test", a annoncé le Britannique à L'Equipe. Pour lui, l'important est donc de ne pas griller les étapes. Concernant la suite de sa saison, et donc une éventuelle participation au Tour de France (27 juin - 19 juillet), il est certainement encore trop tôt pour se prononcer.