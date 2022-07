Tadej Pogacar, Matej Mohoric, Alejandro Valverde, David Gaudu, Joao Almeida, Jai Hindley ou encore Simon Yates, très remuant ces derniers jours. Ce ne sont pas les prétendants de choix qui vont manquer au départ de cette Clasica San Sebastian. Mais s'il y en a bien un vers lequel les regards seront braqués ce week-end, c'est bien Remco Evenepoel.

Vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, son objectif majeur lors de cette année 2022, le jeune Belge appréhende sa deuxième partie de saison le couteau entre les dents. Sevré de compétition depuis les Championnats de Belgique où il s'est adjugé le titre en contre-la-montre, le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl opère ses derniers réglages avant le Tour d'Espagne, l'un des grands rendez-vous de sa saison.

L'heure de marquer les esprits

Car cette cuvée 2022 ressemble à de sacrées montagnes russes pour Evenepoel. Impérial sur la doyenne, souverain sur le Tour de Norvège ou le Tour d'Algarve, la promesse du Wolfpack a aussi connu quelques déceptions et quelques creux. Le dernier en date, c'était lors du Tour de Suisse, complètement perturbé par le coronavirus il y a un mois. Chez les Helvètes, le Flamand a échoué aux portes du top 10. Avec toutefois une victoire bienvenue dans le chrono final.

Mais pas de quoi inquiéter le jeune Remco, parti se refaire une santé début juillet en stage dans le nord de l'Italie. "Je me suis entraîné trois semaines, avec beaucoup de montagnes au programme, pas forcément en intensité, mais l’idée était de développer une bonne base dans la perspective de la Vuelta."

Une préparation qui lui a fait du bien selon Patrick Lefévère, le boss de la formation belge. "Ils (ndlr, l'entraîneur et le directeur sportif David Barmati) m’ont dit que Remco était affûté et que tout allait bien. Je n’ai pas encore eu l’occasion de lui parler directement mais on s’est échangé quelques messages et il m’a dit qu’il se sentait très bien avec le vélo de contre-la-montre."

Se tester face aux "gros"

Cette ultime sortie de préparation avant la Vuelta sera surtout une belle opportunité pour le Phénomène de se mesurer à quelques pontes du peloton. Deuxième sur le Tour de France, déchu de sa tunique jaune, Tadej Pogacar sera bien évidemment l'attraction numéro 1, au même titre que David Gaudu, quatrième à Paris.

Si la concurrence arrive remontée et en forme, Evenepoel en a également dans les cannes avant d'aborder la classique espagnole. Et aussi beaucoup d'envie. "Je suis toujours heureux de venir ici, j'aime cette région, ce pays. Il y a trois ans, j'ai remporté cette course pour ma première année en pro. C'était un rêve car elle fait partie de mes courses préférées", a-t-il notamment lancé en conférence de presse.

Autre symbole de sa bonne forme potentielle, le Het Nieuwsblad a révélé que le le coureur du plat pays avait établi un nouveau record dans la montée finale de Murgil Tortorra et ses 400m à 17% de moyenne. Un épilogue qu'il connaît bien et qu'il se sent prêt à attaquer pour cette nouvelle édition. "Je me sens bien. Je suis plus complet qu’il y a trois ans. À 19 ans, mon corps n’était pas encore complètement développé. Je peux mieux lire la course, je suis plus intelligent", a analysé le Flamand.

Annoncé parmi les grands favoris du prochain Tour d'Espagne où il sera bien entouré avec Julian Alaphilippe et Fauto Masnada, le Belge a un premier test grandeur nature ce samedi. Vainqueur fabuleux en 2019 pour sa première participation, Evenepoel connaît la recette pour briller.

