Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) a encore réussi à nous surprendre. Le coureur belge a remporté, ce samedi 30 juillet, la Clasica San Sebastian après avoir attaqué à 47 kilomètres de l’arrivée. C’est sa deuxième victoire sur la classique basque après 2019, avec un nouveau numéro de soliste dont il a le secret. Le Français Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) a terminé à la deuxième place avec près de deux minutes de retard sur le Belge. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) a franchi la ligne en troisième position. Cité parmi les favoris, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a été distancé à une soixantaine de kilomètres de l’arrivée.

Après un départ plutôt calme, neuf coureurs ont décidé de prendre la poudre d’escampette à 218 kilomètres de l’arrivée : Théo Delacroix (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), Manuele Boaro (Astana Qazaqstan Team), Casper Pedersen (Team DSM), Martijn Tusveld (Team DSM), Eugenio Sánchez (Equipo Kern Pharma), Ibai Azurmendi (Euskaltel - Euskadi), Óscar Cabedo (Burgos-BH) et Fabien Grellier (TotalEnergies). Leur avance n’a jamais été supérieure à 3’20" et elle a diminué au fil des kilomètres. Au pied de la montée de Jaizkibel (7,4 km à 5,8%), quatre coureurs ont décidé d’accélérer (Boaro, Tusveld, Azurmendi et Grellier), mais ils ont été repris à deux kilomètres du sommet. Au même moment, on a vu Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) et Michael Matthews (Team BikeExchange - Jayco) qui ont été distancés par le peloton.

Ce peloton a été mené par l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl Team durant une grande partie de la course. Pieter Serry et Fausto Masnada ont emmené un rythme impressionnant dès le pied de l’Erlaitz (4 km à 10,4%), à 50 kilomètres de l'arrivée, mais ils ont été distancés par une accélération de Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost) dans les pourcentages les plus forts. C’est à ce moment précis qu'Evenepoel a décidé de se dresser sur les pédales et porter une première accélération. Si Simon Yates a réussi à suivre le Belge durant une centaine de mètres, il a été rapidement distancé.

