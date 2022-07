Le Belge Wout van Aert et le vainqueur du Tour de France, le Danois Jonas Vingegaard, feront défaut samedi dans la Clasica San Sebastian, a annoncé jeudi la formation Jumbo. "Ils prennent un peu de repos après un Tour de France réussi", a expliqué la formation néerlandaise en précisant que van Aert, maillot vert du Tour et vainqueur de trois étapes, est enrhumé.

Ad

Malgré son rhume, Van Aert est toutefois prévu jeudi au critérium de Herentals (belgique), à domicile, et à celui de Roosendaal aux Pays-Bas lundi prochain Vingegaard s'était classé 8e de la course espagnole l'an passé. En Espagne, Jumbo a prévu d'aligner notamment le Belge Tiesj Benoot, l'un des membres de son groupe sur le Tour, l'Australien Chris Harper et le Néerlandais Tom Dumoulin.

Clásica San Sebastián Alaphilippe et Cosnefroy ne courront pas la Clasica San Sebastian IL Y A 19 HEURES

Tour de Wallonie Ballerini a tenté mais c'était le jour de Bakelants : le résumé de la 5e étape IL Y A 4 HEURES