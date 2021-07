Et si les supporters invétérés de Thibaut Pinot retrouvaient enfin une bonne raison d'avoir le sourire ? Absent du peloton professionnel depuis fin avril et un Tour des Alpes qu'il avait péniblement conclu à la 60e place du général, le coureur français devrait effectuer son retour début septembre. Selon L'Équipe, la Classic Grand Besançon-Doubs (3 septembre) serait ainsi à son programme, tout comme le Tour du Jura (4 septembre) et le Tour du Doubs (5 septembre).

Le protégé de Marc Madiot au sein de la Groupama-FDJ avait décidé de renoncer au Giro - il ne devait, de toute manière, pas s'aligner au départ du Tour de France en 2021 - afin de soigner un mal de dos persistant. Le Franc-Comtois a observé plusieurs semaines de repos, a consulté des spécialistes et suivi des traitements, comme le révèle le quotidien sportif. Cette douleur était apparue à cause d'une chute survenue lors de la 1re étape de la Grande Boucle, en août 2020.

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) lors de la 5e étape du Tour des Alpes - 23/04/2021 Crédit: Getty Images

