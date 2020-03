Coronavirus oblige, les Mondiaux de VTT reportés à une date ultérieure

Les Championnats du monde de VTT, prévus à Albstadt en Allemagne du 25 au 28 juin, doivent être reportés en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé vendredi l'Union cycliste internationale (UCI).

"Compte tenu de la situation sanitaire actuelle en Europe et dans le monde, la tenue du fleuron annuel de la discipline aurait potentiellement posé un risque pour la santé des coureurs, de toutes les personnes impliquées dans l'événement et des fans", a expliqué l'UCI à propos de "la décision prise par la ville d'Albstadt, la Fédération nationale allemande de cyclisme (BDR) et l'État du Bade-Wurtemberg".

La fédération internationale a ajouté sa volonté de travailler avec les organisateurs pour fixer une nouvelle date et a souligné que les Mondiaux sont prioritaires dans la révision du calendrier 2020.