Movistar s'ajoute à la longue liste d'équipes qui vont renoncer à Tirreno-Adriatico et Milan-San Remo. Après Education First, Astana, Jumbo-Visma, AG2R La Mondiale, UAE Team Emirates et Sunweb, voilà que la formation espagnole décide aussi de faire l'impasse sur ces deux courses mythiques italiennes programmées respectivement du 11 au 17 mars et le samedi 21 mars. Cette décision intervient alors que l'Italie est le pays européen le plus touché par l'épidémie de coronavirus qui a déjà fait plus de 100 victimes de l'autre côté des Alpes.

"Nous avons fait ce choix après avoir longuement consulté les docteurs de l'équipe par rapport à la situation actuelle avec le coronavirus. L'équipe Movistar souhaite avant tout préserver la santé de tous ses membres mais aussi de toutes les personnes qui suivent notre sport. Nous espérons cependant pouvoir revenir prochainement à une situation normale", a informé l'équipe espagnole dans un communiqué publiée sur son site officiel ce vendredi.

