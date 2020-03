Dans un premier temps maintenues, les Strade Bianche, initialement prévus samedi, seront finalement reportés à une date ultérieure. Cette décision a été prise ce jeudi par l'organisateur de l'épreuve RCS Sport et les autorités locales alors que l'Italie est actuellement le pays européen le plus touché par l'épidémie du coronavirus. En effet, il a déjà fait 107 victimes depuis plus d'une semaine et touché plus de 3000 personnes en Italie.

Cette décision intervient au lendemain de la signature du décret par le gouvernement italien ordonnant le huis clos pour l'ensemble des manifestations sportives jusqu'au 3 avril prochain. Alors que le football italien est directement touché par cette mesure de prévention, le cyclisme en fait donc lui aussi les frais. A l'heure actuelle, les deux autres grandes classiques italiennes, le Tirreno-Adriatico (du 11 au 17 mars) et Milan-San Remo (prévu le 21 mars), sont maintenues. Mais au vu de l'évolution de la crise sanitaire, elles ont de grandes chances d'être, elles aussi, annulées.

Depuis quelques jours, de nombreuses équipes ont indiqué qu'elles ne comptaient pas participer aux Strade Bianche. C'est notamment le cas de la formation américaine Education First, qui selon The Wall Street Journal, aurait envoyé un courrier à l'UCI en fin de semaine passée pour l'informer de son forfait. Même chose pour l'équipe Astana qui a assuré ce jeudi qu'elle ne participerait à aucune épreuve classique italienne.