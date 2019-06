"On arrive dans une période très importante." Cédric Vasseur veut voir ses hommes du Team Cofidis s’illustrer cet été et il faudra pour cela poser les premiers jalons de la réussite à l’occasion du Critérium du Dauphiné, à partir de dimanche (9-16 juin). "C’est toujours une épreuve qui prédétermine les résultats du Tour de France", nous a expliqué le manager général de l’équipe nordiste avant de détailler les objectifs d’une équipe articulée autour du sprinteur Nacer Bouhanni et d’une poignée de grimpeurs attendus dans les Alpes.

"Notre premier objectif est une victoire d’étape avec Nacer Bouhanni, affirme Vasseur. On a vu que sa forme était bonne en Californie". Qu'en est-il de la concurrence et du parcours ? "Il n’y a pas un plateau de sprinteurs exceptionnel (Sam Bennett, Sonny Colbrelli, Alvaro Hodeg, André Greipel, Edvald Boasson Hagen, ndlr), mais il n’y a pas non plus beaucoup d’étapes vraiment pour sprinteurs."

"Quand on connaît la pointe de vitesse d’un Julian Alaphilippe sur une étape difficile, on se dit qu’il peut être le meilleur sprinteur… Nous on veut gagner avec Nacer", enchérit le manager général de Cofidis. Après une entame favorable aux puncheurs, Bouhanni a deux étapes de plat, mardi et jeudi, pour décrocher un quatrième bouquet sur les routes du Dauphiné, le premier depuis 2016.

Vidéo - "Alaphilippe connaît-il ses limites ? Pas sûr !" 00:59

Jesper Hansen responsabilisé

Dans la montagne, ce sera à Nicolas Edet, Darwin Atapuma et surtout Jesper Hansen d'"accompagner les meilleurs le plus loin possible et garantir la présence d’un coureur Cofidis dans le top 10 au général, explique Vasseur. Jesper est celui qui nous donne le plus de garanties aujourd’hui. Il a eu pas mal de problèmes en début de saison, notamment à Paris-Nice, mais on a vu au Tour de Californie qu’il était revenu à un très bon niveau (7e au général). C’était le lieutenant de Fuglsang l’an dernier, là il aura une grande liberté en montagne et j’attends de lui un top 10 sur le Dauphiné."

La composition de l’équipe Cofidis pour le Critérium du Dauphiné (du 9 au 16 juin) : Nacer Bouhanni, Nicolas Edet, Jesper Hansen, Darwin Atapuma, Natnael Berhane, Stéphane Rossetto et Geoffrey Soupe.