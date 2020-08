CRITERIUM DU DAUPHINE - Et si la dernière étape se jouait sans le maillot jaune ? Au micro de la chaîne néerlandais Nos, Grischa Niermann directeur sportif de Jumbo-Visma, a émis une hypothèse : celle que Primoz Roglic ne soit pas de la partie dimanche après sa chute sur la 4e étape.

Ce serait un sacré coup de tonnerre et une situation inhabituelle : Primoz Roglic leader du Critérium du Dauphiné n'est pas sûr d'être au départ de l'ultime étape dimanche autour de Megève. Selon Grischa Niermann, interrogé par Nos, le Slovène ressent des douleurs suite à sa chute de samedi. L'équipe Jumbo-Visma, qui a perdu Steven Kruijswijk sur chute, ne voudrait prendre aucun risque.

Dans le cas où Roglic ne serait pas au départ, il n'y aurait donc pas de maillot jaune sur la course. En revanche celle-ci serait extrêmement ouverte puisque derrière lui, de Thibaut Pinot, deuxième à Richie Porte, huitième, il n'y a que 21 secondes. La Groupama-FDJ pourrait donc se retrouver avec le poids de la course sur les épaules. A moins qu'elle embrasse le chaos et que Pinot parvienne à dompter ses adversaires à la pédale.

