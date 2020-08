Critérium du Dauphiné

CRITERIUM DU DAUPHINE - Pris dans une chute dans la descente du col de Plan Bois avec Emanuel Buchmann et Steven Kruijswijk, Thibaut Pinot a eu de la chance et n'a pas dû abandonner. Le Français a regretté que cette section dangereuse soit sur le parcours et sait que pour lui les conséquences seront plutôt psychologiques.

Il a eu de la chance. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est lui. Pour la deuxième fois en deux courses, Thibaut Pinot est allé à terre. "On était placé dans les dix premiers et dans le premier virage, Kruijswijk glisse dans les graviers et nous emmène avec lui. J’ai fait un beau soleil, mais j’ai de la chance. Je n’ai pas grand chose compte tenu de la chute que j’ai faite", a raconté un Pinot qui craint les conséquences mentales de cette chute.

Autrefois frileux dans les descentes et souvent critiqué pour ça d'ailleurs, Thibaut Pinot ne fait plus, depuis longtemps, figure de mauvais descendeur. Mais ce n'est toujours pas un exercice qu'il maîtrise à la perfection comme un Julian Alaphilippe ou un Vincenzo Nibali. "J’ai eu peur, remet le leader la Groupama-FDJ. J’ai quelques égratignures mais c’est surtout psychologiquement que ça laisse des traces. C’est ma deuxième chute en deux courses. Ce n’est pas l’idéal." Bien placé dans le sillage d'un Primoz Roglic toujours leader, mais aussi parti à terre samedi, avant la dernière étape dimanche, Pinot n'a pas dû abandonner comme Buchmann et Kruijswijk. Ce n'est pas pour ça que cette chute sera oubliée lundi. La crainte c'est d'y repenser à un moment décisif sur le Tour ou ailleurs.

"Une honte", un "chemin de chèvres"

Cette descente du col de Plan Bois, Pinot la connaissait pour l'avoir pratiquée… en juillet dernier pendant le stage de son équipe dans les Alpes. "On avait reconnu cette route à l’entraînement. On pensait vraiment qu’ils allaient la refaire, qu’il était impossible qu’une course de vélo y passe. C’est limite praticable en VTT, alors en vélo de route…" regrette Pinot. Du côté de la Jumbo-Visma, qui a perdu avec Kruijswijk un leader de rechange et un formidable équipier, on enrage. Tom Dumoulin a parlé de "honte" pointant les trois premiers kilomètres de la descente. Wout Van Aert a lui évoqué un "chemin de chèvres" au micro de la chaîne néerlandaise, Nos.

Si la chute a animé le début de journée de Thibaut Pinot, la fin de celle-ci a été plutôt calme. La faute à une Jumbo-Visma encore trop forte pour être débordée. Et si le Français s'est offert le sprint du groupe des favoris, c'était anecdotique. "Il n’y avait pas grand-chose à faire. Jumbo-Visma a aussi couru intelligemment. Il n’y avait pas d’ouverture aujourd’hui", analysait-il. "Le final convenait bien à Roglic, il était compliqué d’envisager quelque chose, surtout quand on voit la force de Jumbo-Visma, poursuivait le directeur sportif, Philippe Mauduit. Tu sais que si tu dégaines, tu as toutes les chances de te faire reprendre…". Et pour cause, sur une arrivée roulante, Roglic est sur son terrain de jeu, pas Pinot.

Reste une étape pour renverser la tendance, à moins que Primoz Roglic n'en soit pas comme a évoqué son équipe. Pinot espère que les "jambes seront bonnes et qu'il n'y aura pas trop de séquelles" de la chute. Du côté du staff, on a aussi imaginé un angle d'attaque : "On partira bien sûr avec un plan de bataille, mais pour déverrouiller Jumbo-Visma, il ne faut pas qu’un coureur. Il faut être en capacité collective de le faire, et il y a aussi plus de chances de réussite si plusieurs équipes s’y mettent". Avis aux amateurs.

