C'est l'heure de la grande répétition avant le Tour de France. Du 30 mai au 6 juin 2021, suivez le 73e Critérium du Dauphiné en intégralité sur Eurosport. La course rhônalpine sera à regarder en direct et en exclusivité sur Eurosport 1, l'application Eurosport, Eurosport.fr et l'application GCN avec les Rois de la Pédale. Pour vous abonner à Eurosport, c'est ici