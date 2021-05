Absent depuis sa deuxième place à Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe ne reviendra pas en compétition avant, au mieux, le 6 juin. En effet, en annonçant une équipe sans le champion du monde pour le Critérium du Dauphiné (30 mai - 6 juin), l'équipe Deceuninck-Quick Step a confirmé ce qui était dans l'air : Alaphilippe manquera à l'appel de la course à étapes française pour la première fois depuis 2017, année où il était blessé et donc absent involontairement.

Selon la rumeur, c'est au Tour de Suisse (6-13 juin) que l'on retrouvera le champion du monde tricolore avant l'enchaînement Championnats de France et départ de la Grande Boucle à Brest (26 juin). En Bretagne, Alaphilippe compte bien troquer son sublime paletot irisé contre le maillot jaune. La première étape vers Landerneau et plus encore la seconde en direction de Mûr-de-Bretagne lui correspondent parfaitement. Actuellement en stage en Sierra Nevada, Alaphilippe se prépare pour cet objectif mais pas pour les Jeux Olympiques qu'il a annoncé ne pas avoir inscrit à son calendrier.