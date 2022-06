Ils étaient trois sur la ligne de départ. En janvier dernier quand Marc Madiot lançait l'opération reconquête pour la Groupama-FDJ, il avait mis sur un pied d'égalité Thibaut Pinot, David Gaudu et la recrue australienne Michael Storer qui lorgnent tous un rôle de leader sur le Tour de France. L'affaire semble s'être réduite à un duo franco-français et Pinot ne veut pas, a priori, du général. Ce qui laisse la porte grande ouverte à un Gaudu qui ne cesse de montrer qu'il a énormément de talent. Mais cet arrière-goût, né de sa défaillance sur la dernière étape du Dauphiné, pose question.

Des hauts et des bas… Résumer la première partie de saison de David Gaudu de la sorte relève autant de la facilité que de l'évidence. Elle avait démarré tout sourire avec un succès en Algarve pour son deuxième jour de course. Elle s'était enchaînée par une chute sur un Paris-Nice qu'il entamait pourtant la bave aux lèvres. Son dos l'avait gêné au Pays basque et c'est la maladie qui l'a empêché de courir les Ardennaises, qu'il adore pourtant. Beaucoup de bas donc avant cette victoire au nez et à la barbe de Wout van Aert sur la 3e étape la semaine dernière.

Quelle image : Gaudu a coiffé Van Aert, qui a levé les bras trop tôt

Un succès et un bon chrono mais…

Il y eut aussi un bon chrono. Certes Filippo Ganna l'a repoussé à deux minutes sur 32 bornes mais Gaudu n'a concédé qu'une 1'20'' à Primoz Roglic. Une performance honorable pour ce petit gabarit qui a fait du contre-la-montre un axe de progression majeur avec son entraîneur David Han cette saison. Et finalement, la semaine s'est achevée par une craquante et plus de 7 minutes lâchées dimanche dans les Alpes.

Gaudu a sombré, Roglic et la Jumbo-Visma ont survolé les débats : le résumé de la 8e étape

"Il y a des jours où ça ne veut pas, où le corps dit non, a-t-il expliqué à notre micro. C'était une journée comme ça j'ai essayé de m'accrocher. Je suis déçu, je m'excuse auprès de l'équipe. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, il va falloir réussir à rebondir. La troisième semaine du Tour est encore loin, je suis déçu, ça fait chier."

Le Tour de France. Le Breton n'a pas eu besoin qu'on lui serve le sujet sur un plateau. A 25 ans, il veut y jouer un rôle majeur. Interrogé lundi soir par RMC sur le thème du Tour rêvé pour lui, il a réfléchi quelques secondes avant de lâcher : "Un podium et une victoire d'étape". Cette Grande Boucle l'obsède et on le comprend. Il y a déjà été excellent mais c'était surtout au service de Thibaut Pinot. L'an dernier sa défaillance dans le Ventoux avait rendu le Top 10 inatteignable malgré une belle troisième semaine.

Un succès d'étape ou un bon général sur le Tour ?

A bien des égards, rien dans ce qu'a montré David Gaudu jusqu'ici dans sa carrière ne peut permettre de penser qu'il est un candidat crédible au podium. Son seul Top 10 sur un Grand Tour a été acquis sur la Vuelta (8e) à la force des jambes certes mais en échappée et pas à la bagarre avec les meilleurs. A 25 ans, le Breton apprend encore et puisque les Pogacar ou Evenepoel sont une exception et pas une norme, il n'y a rien de plus normal.

Alors quel Tour de France lui souhaiter ? Déjà d'arriver au sommet de sa forme. Ensuite trois semaines sans pépin, ce qui serait déjà un exploit vu la nervosité attendue sur une Grande Boucle que les organisateurs ont voulu très incertaine. Un bon classement général signifierait pour lui un Top 10. Mieux et il signerait une grande performance qui le classerait plus que jamais dans les coureurs à suivre pour les années à venir.

Une chute spectaculaire évitée et Gaudu ouvre son compteur : sa victoire en vidéo

Une victoire d'étape surtout. Des succès, Gaudu en compte déjà 9 en carrière, et des très beaux (deux étapes de la Vuelta, des succès en Romandie, au Pays basque et sur le Dauphiné). L'alliage de ses qualités de grimpeur, de puncheur et sa belle pointe de vitesse en font un adversaire redoutable sur de nombreux parcours. Mais aura-t-il seulement sa chance ? Les faits de course dicteront inévitablement les choix mais une victoire d'étape sur le Tour de France est vectrice d'émotions, bien plus qu'une 7e, 8e ou 9e place même si cette performance est très souvent sous-estimée. Et s'il venait à faire les deux, le panier serait extrêmement bien garni.

