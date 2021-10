Alejandro Valverde va prolonger le plaisir. En 2022, il sera sur les routes pour la dernière fois de sa carrière. Le coureur espagnol de 41 ans a annoncé sa décision dans l'émission "Radiogaceta de los Deportes" sur la RTVE. "2022 sera à 100% ma dernière année. Cela n'aurait aucun sens de prolonger davantage après 21 ans d'activité", a d'abord déclaré le quadruple vainqueur de Liège-Bastogne-Liège (2006, 2008, 2015 et 2017).

"Qu'est-ce que je pourrais faire de plus ? Mon heure est venue. Après ma retraite, il me restera deux ans de contrat au sein de la structure Movistar. J'essayerai alors d'aider autant que je peux, notamment pour former des jeunes, une fonction que j'aime beaucoup. Mon calendrier pour 2022 ? Il est certain que je ne ferai pas le Tour de France mais, si tout se passe bien, j'espère disputer le Tour d'Espagne, a-t-il ajouté. Pour le reste, il faudra voir si je dois faire le Tour d'Italie, les Classiques et les courses du calendrier espagnol". Cette année, le coureur de la formation Movistar a été victime d'une grosse chute lors de la Vuelta.

