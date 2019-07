Katusha, avenir en danger

Et si l'équipe Katusha disparaissait ? Le cosponsor, la firme allemande Alpecin, se désengagera à la fin de l'année.

Ses dirigeants ont refusé toutefois de confirmer la cessation d'activité fin 2019 annoncée mercredi par le site Internet du journal L'Equipe. Selon le quotidien, les coureurs ont été informés par les dirigeants de l'équipe qu'ils étaient libres de tout engagement pour 2020 et le dossier d'enregistrement pour la saison prochaine n'a toujours pas été envoyé à l'Union cycliste internationale (UCI).

"Je ne peux rien garantir"

"Je ne peux rien garantir mais il y a des gens qui sont en train de travailler sur ce dossier", a réagi le manager général de l'équipe, le Portugais Jozé Azevedo, à l'arrivée de la 5e étape du Tour de France à Colmar. "Rien n'est décidé, il y a beaucoup de rumeurs, de spéculations. Nous parlerons quand nous aurons du nouveau. Nous avons des coureurs sous contrat, pour le moment ils doivent le respecter", a ajouté Azevedo.

Ilnur Zakarin KatushaGetty Images

Katusha, aujourd'hui de nationalité suisse, est l'une des formations mal classées du WorldTour. Son chef de file, le Russe Ilnur Zakarin, est annoncé en partance pour l'équipe CCC à la fin de la saison, a appris l'AFP de sources concordantes. Pour sa part, l'Allemand Nils Politt, l'un des autres coureurs en vue de l'équipe (2e du dernier Paris-Roubaix), a déclaré sur le sujet: "On nous a parlé de cette situation mais nous ne pouvons rien dire de plus. Nous en saurons plus lors de la première journée de repos." Soit mardi à Albi.

Katusha a été créée en 2009 par le milliardaire russe Igor Makarov, un homme influent auprès de la confédération européenne de cyclisme (UEC) et de l'Union cycliste internationale (UCI).