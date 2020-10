AG2R, une mue spectaculaire... et salutaire ?

La formation dirigée par Vincent Lavenu a fait appel à ce renfort de choix après le départ inattendu d'Alexis Vuillermoz qui s'est engagé pour deux ans avec l'équipe Total Direct Energie. " Je vais découvrir une nouvelle culture, des nouveaux coéquipiers, une façon de courir différente ", a déclaré O'Connor, qui défend depuis 2017 les couleurs de l'équipe sud-africaine NTT, auparavant appelée Dimension Data, et qui risque de disparaître par manque de sponsors.

"Je ne connais que très peu la France, à part des vacances dans les Alpes avec mes parents, mais je sais que l'équipe AG2R fait partie des équipes historiques du peloton", a ajouté l'Australien, vendredi, dans le cadre de l'officialisation de sa signature pour la saison 2021. Le coureur de 24 ans a réalisé trois journées tonitruantes dans le Giro. Deuxième mardi de l'étape de San Daniele del Friuli, il a gagné la suivante à Madonna di Campiglio et a longtemps figuré en tête de la course jeudi avant d'être rejoint et débordé à 8 kilomètres du sommet du Stelvio.