C'était dans l'air du temps, et l'officialisation est tombée ce vendredi : en 2022, Bryan Coquard troquera le vert et noir de B&B Hôtels - KTM contre le rouge et blanc de Cofidis. L'arrivée du coureur de 29 ans au sein de la formation dirigée par Cédric Vasseur a été annoncée via un message vidéo publié sur Twitter : "Je vous annonce avec grand plaisir ma signature chez l'équipe Cofidis pour les deux prochaines saisons. À bientôt sur les routes," a ainsi déclaré le sprinter français.

Coquard a jusqu'à présent vécu une saison 2021 pour le moins compliquée, dénuée de la moindre victoire et tout juste auréolée d'une 3e place sur le GP La Marseillaise. Le vice-champion olympique de l'omnium (2012) a en outre connu un Tour de France particulièrement pénible, entre sa chute dès la 1re étape, ses difficultés à lutter avec les meilleurs dans les sprints massifs et son arrivée hors-délais à Tignes (9e étape). Mais le fait de rejoindre une équipe World Tour constitue évidemment une évolution positive pour sa carrière.

Le recrutement du "Coq" confirme par ailleurs la volonté de Cofidis de remodeler son secteur sprint autour d'un autre coureur qu'Elia Viviani. Très décevant tout au long de la saison, l'Italien - qui a malgré tout été médaillé de bronze de l'omnium lors des Jeux Olympiques de Tokyo - serait même déjà tombé d'accord avec EOLO-Kometa, la formation d'Alberto Contador, selon la Gazzetta dello Sport.

