Dan Martin, qui courait depuis 2018 pour UAE Emirates, s'est engagé pour deux ans dans l'équipe qui évolue au niveau Continental Pro (2e division) et vise le plus haut niveau, ainsi que participer au Tour de France dès 2020. L'Irlandais, 32 ans, a gagné aussi bien des classiques, notamment Liège-Bastogne-Liège 2013 et le Tour de Lombardie 2014, que des courses par étapes (Tour de Pologne, Tour de Catalogne) dans sa carrière entamée en 2010.

Le cousin de Nicholas Roche compte aussi à son palmarès deux étapes du Tour de France, la première en 2013 et la seconde en 2018. "Nous voyons l'arrivée de Dan Martin comme le début d'un grand saut", a déclaré le directeur sportif de l'équipe, Kjell Carlstöm. "Après plusieurs années d'une progression pas à pas, nous avons renforcé l'équipe de manière significative avec un leader du calibre de Dan".

Israël CA, qui a engagé également l'Alsacien Hugo Hofstetter (25 ans, Cofidis), a participé aux deux dernières éditions du Giro, en 2018, alors que l'épreuve partait de Jérusalem, et en 2019.