Dan Martin va dire stop. A travers un communiqué, sa formation, Israel Start-Up Nation, a annoncé que le coureur irlandais de 35 ans allait disputer les dernières courses de sa carrière d’ici la fin de saison. Professionnel depuis 2008, le grimpeur et puncheur, passé par de nombreuses équipes (Garmin, Quick Steph, UAE), possède l’un des plus beaux palmarès des coureurs en activité.

"Ces deux dernières saisons avec Israel Start-Up Nation ont été parmi les moments les plus agréables de ma carrière cycliste. Ensemble, nous avons obtenu des résultats incroyables que même moi je ne pensais pas possibles, comme ma quatrième place au classement général du Tour d'Espagne en 2020" explique l’Irlandais dans le communiqué.

Deux monuments et plusieurs Top 10

Vainqueur de deux Monuments, Liège-Bastogne-Liège en 2013 et le Tour de Lombardie en 2014, il est également entré cette année dans le cercle très fermée des vainqueurs d’étapes sur les trois Grand Tours. Il avait décroché une victoire sur le Tour d’Italie en mai dernier après ses succès sur le Tour de France et sur le Tour d’Espagne.

Avec 22 succès au plus haut niveau et plusieurs top 10 obtenus sur des courses de trois semaines, Dan Martin aura l’occasion, d’ici à la fin de saison, de finir sa carrière en beauté. Il participera au Tour of Britain à partir de ce dimanche et devrait conclure sa carrière par le Tour de Lombardie dans un mois.

