Ineos a annoncé la nouvelle ce mercredi. Filippo Ganna , champion du monde du contre-la-montre, a prolongé mercredi son contrat pour quatre saisons supplémentaires. Le coureur de 26 ans est désormais lié à l'équipe britannique jusqu'en 2027.

Filippo Ganna, arrivé en 2019, est "devenu le meilleur spécialiste du contre-la-montre depuis sa signature", selon son équipe, décrochant notamment deux titres mondiaux sous la tunique d'Ineos (2020 et 2021). "21 victoires et une médaille d'or olympique plus tard (en poursuite par équipes en 2020), l'Italien est prêt à débuter la prochaine phase de sa carrière", indique l'équipe britannique.

Le coureur italien s'est aussi illustré sur piste. Il a été sacré à quatre reprises champion du monde de poursuite en individuel (2016, 2018, 2019, 2020). Il compte également six victoires d'étapes en deux participations au Tour d'Italie, dont cinq contre-la-montre.

