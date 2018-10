Cyclisme - Floyd Landis revient dans le cyclisme avec l'argent de l'affaire Armstrong

L'ancien coureur cycliste américain Floyd Landis a annoncé jeudi, dans un entretien au Wall Street Journal, son retour dans le cyclisme avec la création de son équipe, grâce à l'argent obtenu lors du règlement financier de l'affaire de dopage de Lance Armstrong.

Floyd Landis, avait remporté l'édition 2006 du Tour de France, avant d'être déchu de son titre pour dopage. L'ancien coéquipier de Lance Armstrong est aussi et surtout celui qui a contribué à la chute de l'icône américaine du cyclisme, avec la révélation du dopage organisé au sein de l'écurie US Postal, dont il a fait partie pendant plusieurs années de règne du septuple vainqueur du Tour (1999-2005).

Lance Armstrong a fini, lui aussi, par être déchu de ses sept titres et Floyd Landis, qui avait engagé des poursuites en justice au nom du gouvernement américain, a obtenu environ 750.000 dollars dans l'accord financier qui a vu le Texan payer 5 millions de dollars pour classer l'affaire, a affirmé Landis au quotidien américain.

Le sponsor ? Son entreprise spécialisée dans le business de cannabis

A 42 ans, Floyd Landis affirme que la création de son équipe tournée vers les jeunes coureurs est aussi une façon pour lui de "tourner la page" de ces années de controverse. "Je me souviens de ce que c'est qu'être un enfant et de courir dans une équipe locale. Cela fait partie des plus belles années de ma vie", a expliqué le dopé repenti désormais qualifié de "lanceur d'alerte". "Je suis contrit à propos de ce qui s'est passé, mais on ne peut jamais revenir en arrière et modifier les décisions qui ont été prises. Au moins, on peut voir que je suis prêt à aller de l'avant."

L'équipe, nommée "Floyd's of Leadville Pro Cycling Team" - du nom de son entreprise spécialisée dans le business de cannabis - sera enregistrée au Canada et évoluera au niveau "continental", une basse catégorie professionnelle.