Jakob Fuglsang et Hugo Houle, tous deux chez Astana, rejoindront l'an prochain l'équipe Israël Start Up Nation. "Jakob Fuglsang est l'un des meilleurs coureurs pour les classements généraux. Cette signature nous renforcera considérablement", a déclaré Kjell Carlström, le responsable sportif de l'équipe israélienne qui a recruté l'an passé le quadruple vainqueur du Tour, Chris Froome, aux résultats éloignés de son meilleur niveau depuis sa grave blessure de juin 2019.

Le Danois de 36 ans, double vainqueur du Critérium du Dauphiné et lauréat de deux "monuments" (Liège-Bastogne-Liège 2019, Tour de Lombardie 2020), et Hugo Houle (31 ans), champion du Canada contre la montre, se sont engagés pour trois ans.

Je suis convaincu qu'il me reste encore de belles victoires

"C'est le bon moment pour moi d'essayer quelque chose de nouveau et je pense qu'ISN et moi pouvons beaucoup bénéficier l'un de l'autre, a déclaré Fuglsang, cité par sa future formation. Je suis convaincu qu'il me reste encore de belles victoires et, bien sûr, le Grand départ du Tour de France au Danemark l'année prochaine sera un grand objectif". Le Scandinave "remplacera essentiellement un coureur aux qualités assez similaires, le grand Dan Martin, qui prend sa retraite après cette année", a estimé pour sa part le copropriétaire de l'équipe, le Canadien Sylvan Adams.

