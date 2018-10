Cyclisme : Gaviria pour trois ans chez Emirats

Le routier-sprinteur colombien Fernando Gaviria (Quick-Step) s'est engagé pour trois ans avec l'équipe des Emirats, a annoncé jeudi la formation dirigée par Beppe Saronni. Gaviria, 24 ans, a gagné la première étape du Tour de France (et porté le maillot jaune) à sa première participation en juillet, avant de récidiver trois jours plus tard. Deux fois champion du monde de l'omnium sur piste, le Colombien s'est illustré aussi sur Paris-Tours 2016 et le Giro 2017 (quatre étapes).

"Avec ce nouveau maillot, je ne vais pas cacher mes désirs, je veux les plus grandes victoires", a déclaré Gaviria qui retrouvera trois de ses compatriotes dans la formation émiratie (Sergio Henao, Cristian Munoz et Juan Sebastian Molano). La future équipe de Gaviria compte aussi dans son effectif le Norvégien Alexander Kristoff, vainqueur au sprint de la dernière étape du Tour 2018 sur les Champs-Elysées.