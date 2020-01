Groupama et FDJ prolongent jusqu'en 2024

Bonne nouvelle pour Marc Madiot. Ce vendredi, Groupama et la FDJ ont annoncé la prolongation de leur engagement conjoint pour soutenir son équipe. Le tout jusqu'en 2024. La formation française, qui évolue dans le WorldTour (1re division), a pour chefs de file Thibaut Pinot, dont le programme sera axé en 2020 sur le Tour de France, et Arnaud Démare, engagé pour sa part dans les deux autres grands tours, le Giro et la Vuelta. La Française des Jeux, qui a créé l'équipe en 1997, a été rejointe en 2018 par Groupama.