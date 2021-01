La deuxième tentative sera-t-elle la bonne ? C'est officiel, Cyrille Guimard a pris le départ d'une nouvelle course : celle à la présidence de la Fédération française de cyclisme (FFC). L'association "Prends ma roue", dont il es la figure de proue, a confirmé vendredi que le Nantais avait " obtenu largement les 100 parrainages indispensables ". Ancien directeur sportif de trois vainqueurs du Tour de France (Lucien Van Impe, Bernard Hinault, Laurent Fignon) dans les années 1970 et 1980, Cyrille Guimard a déjà été, en vain, candidat à la présidence de la FFC en 2009.

Plus récemment, il a occupé durant deux ans le poste de sélectionneur de l'équipe de France élite, sous la présidence de Michel Callot. "Prends ma roue", dont Guimard est la figure de proue, regroupe notamment Denis Clément, ancien président du Rassemblement des organisateurs de courses cyclistes amateurs (ROCC), et Xavier Louy, qui fut un temps directeur du Tour de France en 1987 et 1988.