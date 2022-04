La première édition de la Coupe de France élite Femmes, une nouvelle compétition parrainée par la FDJ, sera composée de huit épreuves d'une journée. La compétition, qui débutera dimanche par le GP féminin de Chambéry, sera ouverte à l'ensemble des équipes internationales.

"Les équipes françaises de N1 seront également invitées par les organisateurs des huit manches. Elles pourront ainsi se frotter aux meilleures équipes actuelles et participer au classement général", a précisé la FFC. "2022 sera l'année du cyclisme féminin", a déclaré Stéphane Pallez, PDG de la Française des Jeux, soulignant le soutien de son entreprise au développement du sport féminin de haut niveau, via l'équipe FDJ-Nouvelle Futuroscope et le partenariat avec la FFC. La classique Paris-Roubaix Femmes aura lieu samedi prochain pour la deuxième fois alors qu'ASO (Amaury Sport Organisation) lancera la première édition du Tour de France Femmes fin juillet.

Le calendrier de la Coupe de France élite Femmes

17 avril: GP Féminin de Chambéry

13 mai: La Classique Morbihan

14 mai: GP du Morbihan Femmes

13 août: La Périgord Ladies

14 août: La Picto-Charentaise

25 août: Kreiz Breizh féminin

11 septembre: La Choralis Fourmies féminine

18 septembre: GP d'Isbergues-Pas de Calais féminin

