Tony Gallopin (AG2R Citroën) reviendra l'an prochain dans l'équipe Trek avec laquelle il s'est engagé pour les deux prochaines saisons, a annoncé mercredi la formation américaine.

Le Francilien, âgé de 33 ans, a déjà couru pour cette équipe, alors appelée RadioShack, en 2012 et 2013. "Les deux dernières années ont été difficiles, donc ça fait du bien d'avoir cette équipe qui croit en moi car je suis sûr que je peux me battre de nouveau dans les plus grandes courses", a réagi le coureur, cité par sa future équipe.

Tour d'Espagne Bardet, la preuve par La Vuelta IL Y A 3 HEURES

"Il est très important que nous ayons des coureurs expérimentés qui peuvent aider à guider les coureurs en développement et qui sont heureux de le faire, comme Tony", a commenté pour sa part le directeur de l'équipe américaine, Luca Guercilena. Vainqueur d'étape et maillot jaune du Tour de France 2014 durant une journée, Gallopin courait pour AG2R depuis 2018.

Tour de Pologne Almeida, costauds parmi les costauds IL Y A 16 HEURES