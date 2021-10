Le routier-sprinteur Giacomo Nizzolo, champion d'Europe 2020, partira de Qhubeka pour rejoindre l'équipe Israël SN, a annoncé mercredi sa future formation. L'Italien âgé de 32 ans courait depuis 2019 pour Qhubeka, une équipe dont l'avenir est très compromis faute de financement suffisant.

Giacomo Nizzolo a gagné cette année une étape du Giro, une course dont il a enlevé à deux reprises le classement par points. L'équipe israëlienne, qui va perdre notamment André Greipel (arrêt), Davide Cimolai (Cofidis) et Hugo Hofstetter (Arkea-Samsic) dans le domaine des finisseurs, a aussi recruté pour 2022 Jakob Fuglsang, Hugo Houle et le pistard néo-zélandais Corbin Strong.

