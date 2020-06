Dans une interview accordée au quotidien La Montagne ce mardi, Romain Bardet, deuxième du Tour de France 2016 et suivi par l'équipe néerlandaise Sunweb, a annoncé qu'il ouvrait la porte à un départ d'AG2R La Mondiale dès l'année prochaine.

Et si l'histoire entre Romain Bardet et AG2R La Mondiale touchait bientôt à sa fin ? Sous contrat avec l'équipe française depuis 2012, le coureur de 29 ans envisage un départ pour l'année 2021 comme il l'a annoncé mardi dans les colonnes de La Montagne. "La réflexion est en cours. Je me focalise d’abord sur cette année. Je reprendrai les négociations une fois que la saison sera réellement lancée. Pour le moment, rien n’est fermé", a d'abord déclaré le troisième du Tour de France 2017 qui arrivera "sans pression" au départ de la Grande Boucle, à Nice le 29 août prochain.

"Rester ou partir, pour le moment la réflexion n’est pas arrêtée... La visibilité n’est pas celle que l’on a habituellement à cette période de l’année. Nous sommes en train de regarder tous les détails. Rien n’est encore fait. J’arrive à un point clé de ma carrière où j’ai acquis pas mal d’expérience. Mais il me reste aussi quelques belles années où je peux tirer le meilleur de mes capacités. On réfléchit activement à trouver la meilleure façon chez AG2R ou dans une autre équipe pour y parvenir. Je suis à un point de ma carrière où il est légitime d’avoir ces réflexions-là", a-t-il ajouté.

Romain est intéressé pour aller voir ailleurs

En fin de semaine passée, De Telegraaf annonçait que Romain Bardet avait été approché par la formation néerlandaise Sunweb. "Oui, Romain est intéressé pour aller voir ailleurs", a d'ailleurs confié son agent Joona Laukka samedi dernier dans L'Equipe. Cependant AG2R La Mondiale ne semble pas totalement disposée à laisser partir son joyau tricolore. "Je considère que l'histoire n'est pas terminée, il y a encore de très belles pages à écrire ensemble", ajoutait Vincent Lavenu, le patron de l'équipe française. En attendant Romain Bardet reste focalisé sur la prochaine édition du Tour de France qu'il abordera en mode "attaquant".

