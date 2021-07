L'équipe UAE du vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar, a annoncé mercredi la signature d'un jeune coureur de l'équipe Jumbo, le Néo-Zélandais Finn Fisher-Black (19 ans), jusqu'en 2024. Il courait jusqu'à ces dernières semaines pour l'équipe réservoir de Jumbo. Il avait intégré l'équipe première en juin, lors du Tour de Belgique, qu'il a terminé à la quatrième place.

Ses débuts sous les couleurs UAE sont attendus dimanche prochain à l'Ordiziako Klasika en Espagne. "Finn est un très jeune coureur avec un énorme talent. Ce n'est un secret pour personne que notre objectif est de nourrir de jeunes talents comme nous le faisons avec Pogacar, Bjerg, McNulty, Hirschi, Ayuso et tant d'autres", a déclaré le responsable de l'équipe émiratie Mauro Gianetti. Le plus jeune du lot, l'Espagnol Juan Ayuso (18 ans) a dominé à la mi-juin le Giro espoirs (trois étapes et le classement final).

