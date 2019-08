Le sport italien vient de perdre l'un de ses plus grands monuments. Ce vendredi, Felice Gimondi est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 76 ans. La presse transalpine rapporte qu'il se baignait alors dans la mer de Giardini-Naxos, une importante station balnéaire située à proximité de Taormine. La tentative de le réanimer de la part des secouristes est restée vaine.

Une idole dans son pays

Felice Gimondi demeurera à jamais dans l'histoire du cyclisme, lui qui faisait partie du cercle fermé des coureurs à avoir remporté les trois grand Tours. Vainqueur du Tour de France en 1965, il comptabilise également trois Giro (1967, 1969, 1976) et une Vuelta (1968). Un exploit réalisé par seulement six autres coureurs.

Mais Gimondi, c'est aussi un triomphe à Milan-San Remo (1974), une victoire sur Paris-Roubaix (1966), un succès au Mondial (1973) et deux Tour de Lombardie (1966 et 1973). Une carrière exceptionnelle à son image. Figure très apréciée et respectée dans son pays, l'Italien, vainqueur de 141 courses au total, laissera également une trace indélébile dans l'histoire du cyclisme. Sa rivalité avec Eddy Merckx aussi. Depuis ce vendredi, le "Cannibale" doit se sentir un peu plus seul.