Finalement, l'année de Domenico Pozzovivo se termine bien. Le 12 août dernier, l'Italien a été grièvement blessé après avoir été renversé par une voiture à l'entraînement. Victime de multiples fractures à la clavicule, à un bras et une jambe, le coureur de Bahrain-Merida (aujourd'hui appelée Bahrain-McLaren) était en pleine convalescence lorsqu'il a appris que l'équipe qu'il avait rejoint en 2018 ne prolongerait pas son bail. Mais bonne nouvelle pour lui : à la veille du nouvel An, il vient de s'engager avec NTT Pro Cycling.

Alors que l'Italien revient dans le coup sur le plan physique, NTT Pro Cycling n'a pas hésité à miser sur le coureur qui a participé à dix-huit grands Tours et remporté treize courses chez les professionnels. "Je voudrais remercier Douglas Ryder, le responsable de NTT Pro Cycling, ainsi que toute l'équipe de me permettre de faire mon retour dans le cyclisme de haut niveau. Ma guérison se poursuit et je pense qu'avec l'équipe, nous allons remporter ce pari. Je suis impatient de rencontrer mes nouveaux coéquipiers lors du prochain camp d'entraînement", a-t-il notamment déclaré sur le site officiel de sa nouvelle équipe.

Douglas Ryder : "Nous avions besoin d'un bon grimpeur"

"Nous sommes très heureux que Domenico ait choisi de rouler pour NTT Pro Cycling. Nous avions besoin d'un bon grimpeur pour compléter l'équipe que nous avons constituée pour 2020. Domenico a été très constant chaque année, son expérience apportera une valeur ajoutée considérable aux jeunes grimpeurs de notre équipe. Son combat pour revenir dans le coup illustre sa passion et son engagement pour le cyclisme", a conclu Douglas Ryder.