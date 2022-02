Avez-vous bien profité de Julian Alaphilippe en compétition en France en ce tout début de saison ? Vous avez plutôt intérêt car si son programme n'évolue pas, il faudra désormais attendre le début de mois de juin et le Critérium du Dauphiné pour à nouveau le revoir dans l'Hexagone. Au Tour de la Provence, puis sur la Faun-Ardèche Classic et enfin dans la Drôme ce dimanche, le double champion du monde a multiplié les efforts, restant fidèle à ses habitudes. La victoire l'a fui mais il a tourné autour et pour une entame de saison, c'est plutôt positif.

Sur le Tour de la Provence, on avait vu Alaphilippe se battre pour le succès final avant de plier face à un Nairo Quintana évidemment bien meilleur grimpeur que lui. Mais ses résultats (6e du prologue puis 3e, 2e et 7e) promettaient énormément. Samedi, pour le début du dyptique dans le sud-est de la France, il a bien tenté de faire la décision, attaquant à plusieurs reprises loin de l'arrivée. Contré, Alaphilippe avait laissé à Mauri Vansevenant le soin d'être la tête de proue du Wolfpack. Après tout, il avait prévenu : c'est le final de la Drôme Classic, prévue ce dimanche, qu'il avait reconnu.

J'étais content de bien collaborer avec Guillaume Martin et Benoît Cosnefroy

Il n'avait pas menti. Oui Jonas Vingegaard et Juan Ayuso avaient anticipé et ce mouvement devait s'avérer décisif mais son attaque franche dans le Mur d'Allex a provoqué une autre sélection, portant en contre un trio de Français avec Guillaume Martin et Benoît Cosnefroy. En compagnie de deux coureurs qui ont participé à ses titres mondiaux, le leader de Quick Step - Alpha Vinyl ne voulait pas compter ses coups de pédale. Pas le genre de la maison.

J'étais content de bien collaborer avec Benoît et Guillaume, on a fait le maximum, a-t-il dit auprès de La Chaîne L'Équipe. Ils (Vingegaard et Ayuso) étaient tout simplement plus forts, nous n'avons pas fait semblant. Donc ce qu'il nous a manqué, ce sont les jambes." "J’ai tenté le tout pour le tout, continuait-il pour Je n’ai pas cherché à essayer de passer le moins possible. Au contraire, j’étais content de collaborer en essayant de jouer la gagne mais les crampes m’ont rattrapé dans le final." , a-t-il dit auprès de La Chaîne L'Équipe.." ", continuait-il pour Direct Velo

Cap sur l'Italie pour Alaphilippe

La fougue d'Alaphilippe et son plaisir de rouler avec deux compatriotes l'ont sans doute poussé à tout donner. Après tout, il fallait d'abord revenir sur le duo de tête avant d'espérer se battre pour la victoire. Lui n'a même pas pu y croire puisqu'une crampe à la cuisse droite a douché ses espoirs à moins d'un kilomètre du but. "Je suis content d’avoir participé à ces courses très exigeantes, sourit-il quand même. Je m’attendais à avoir les jambes lourdes après une belle semaine d’entraînement." Sa préparation, que son entraîneur estime être l'une des meilleures de sa carrière, semble avoir porté de beaux fruits. De quoi être confiant pour la suite, le plus important.

"C’est une préparation qui se termine avant les objectifs qui vont arriver, annonce Alaf' pour Direct Velo. J’espère que la condition sera de mieux en mieux." La suite pour lui s'écrit en Italie avec des courses ou il a déjà brillé. Les Strade Bianche d'abord (succès en 2019), puis Tirreno-Adriatico (3 succès d'étape entre 2019 et 2021) et enfin le grand moment, Milan-Sanremo (victoire en 2019). Si Alaphilippe venait à lever les bras sur une ou plusieurs de ces courses, il y a fort à parier que le public français, sevré de succès, ne lui en voudra pas. Au contraire.

