Magistrale Jumbo-Visma. Neuf jours avant le Tour des Flandres, la formation néerlandaise a marqué les esprits en s’offrant un doublé ce vendredi sur le Grand Prix E3 Saxo Bank Classic. Partis dans le Paterberg, Wout Van Aert et Christophe Laporte ont couvert ensemble les 40 derniers kilomètres pour prendre, dans cet ordre, les deux premières places à Harelbeke, avec près de deux minutes d’avance sur leurs premiers poursuivants. Le champion de Belgique et le Français ont eu le temps de savourer. Ils ont levé les bras ensemble mais c’est bien Van Aert qui est déclaré vainqueur de cette classique World Tour. Le Suisse Stefan Küng (Groupama-FDJ) a pris la 3e place.

Ad

E3 Classic Van Aert avait déjà bien écrémé le peloton à 80 km de l'arrivée IL Y A UNE HEURE

Comme attendu, la course s’est décantée dans le Taaienberg, à 80 km de l’arrivée. C’est Van Aert, en personne, qui a déclenché les hostilités en emmenant dans sa roue ses équipiers Laporte et Tiesj Benoot, ainsi que Kasper Asgreen, Küng, Jasper Stuyven et Matej Mohoric, le vainqueur de Milan-San Remo. Ce groupe de costauds est rapidement revenu sur l’échappée matinale, également composée de 7 coureurs. Parmi eux, seul Daniel Oss (TotalEnergies) a réussi à accrocher la roue des cadors. Pendant quelques kilomètres seulement.

Van Aert avait déjà bien écrémé le peloton à 80 km de l'arrivée

Piégée, la formation INEOS-Grenadiers est parvenue à ramener deux de ses leaders à l’avant. Jhonatan Narvaez et Dylan Van Baarle ont fait le jump dans l’Eikenberg, à l’instar, notamment, de Valentin Madouas, Florian Sénéchal et Anthony Turgis, de l’Erythréen Biniam Girmay (finalement 4e) et d’un 4e Jumbo-Visma, Mike Teunissen. On trouvait ainsi 16 coureurs en tête à l’amorce du Paterberg, à 40 km du but. Un terrible mont pavé dans lequel Van Aert a ressorti la moissonneuse-batteuse. Seul Laporte a alors pu tenir sa folle cadence.

Derrière, malgré un forcing d’Asgreen et de Madouas dans le Vieux Quaremont, le groupe de contre n’a jamais pu revenir sur les deux hommes de la Jumbo-Visma. Ce dernier a accompli en duo les 40 derniers kilomètres, une manière de ressusciter le Trophée Baracchi, célèbre contre-la-montre à deux disparu il y a une trentaine d’années.

Laporte rend la pareille à Van Aert

Intelligemment, pour s’assurer que Laporte ne soit jamais décroché, Van Aert levait légèrement le pied quand un mont se dressait. Mais pas de quoi permettre un retour des poursuivants, assez vite résignés et arrivés avec 1’35” de retard à l’arrivée. Kung a complété le podium en anticipant légèrement le sprint. Son coéquipier Valentin Madouas a pris la 7e place.

Surpuissante Jumbo-Visma : Van Aert et Laporte s'envolent dans le Paterberg

Trois semaines après un autre coup de force réalisé lors de la 1re étape de Paris-Nice - il s’était imposé à Mantes-la-Ville devant Roglic et Van Aert, avec l’assentiment de ses deux leaders - Laporte a d’une certaine manière rendu la pareille à Van Aert ce vendredi. “Ils m’ont offert la victoire à Paris-Nice (lors de la 1re étape, ndlr), donc il n’y avait pas de question à se poser aujourd’hui, a déclaré Laporte. En plus, je pense que Wout était vraiment le plus fort aujourd'hui. Il était plus fort que moi, il méritait la victoire. il m’a beaucoup traîné dans les monts aujourd’hui !”.

En dominant de la sorte cette épreuve considérée comme une répétition générale du Tour des Flandres, la Jumbo-Visma se place en équipe favorite pour le Ronde. Mais il manquait néanmoins un sérieux client, Mathieu van der Poel, qui peaufine actuellement sa condition en Italie. Avec succès d’ailleurs lui aussi, puisqu’il a remporté ce vendredi la 4e étape de la Semaine internationale Coppi et Bartali.

E3 Classic Surpuissante Jumbo-Visma : Van Aert et Laporte s'envolent dans le Paterberg IL Y A UNE HEURE