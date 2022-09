Egan Bernal est passé sur le billard. Jeudi dernier, le grimpeur colombien a été opéré avec succès du genou droit, à la Clinique de l'Université de La Sabana, dans son pays. Une opération prévue dans le cadre de son processus de rétablissement.

C'est à ce genou que le pensionnaire de la formation Ineos Grenadiers avait alors subi une fracture de la rotule. Une blessure intervenue lors de son très grave accident avec un bus qui avait alors bien failli lui coûter la vie, lors d'un entraînement au mois de janvier dernier. Selon les médecins, plusieurs broches ainsi qu'une vis ont été retirées.

Bernal met un terme à sa saison 2022

Celui ayant dirigé cette opération, à savoir Carlos Gutierrez, s'est exprimé auprès de l'agence de presse espagnole EFE : "J'ai confirmé que son ménisque et ses ligaments sont parfaitement sains. Nous avons effectué une chirurgie arthroscopique du genou et confirmé que la fracture était complètement consolidée. Il n'y a pas eu de complications pendant l'intervention.C'était court et ça s'est bien passé. Il va se sentir mieux sans ce matériau qui provoquait parfois une gêne et une douleur au niveau du genou."

Egan Bernal Crédit: Getty Images

Cette opération a mis un terme à la saison 2022 d'Egan Bernal. Mais aussi un coup d'arrêt à son retour à la compétition effectué le mois dernier, avec notamment le Tour du Danemark, le Tour d'Allemagne, pour une dernière course disputée du côté de la Coppa Sabatini, à la mi-septembre.

