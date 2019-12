Chez Ineos, placer les nombreux leaders sur les courses les plus prestigieuses de la saison 2020 s'annonce compliqué, pour ne pas dire plus. Avec l'avènement d'Egan Bernal en 2019, les toujours présents Chris Froome et Geraint Thomas mais aussi le recrutement de Richard Carapaz, tenant du titre sur le Tour d'Italie, la formation britannique a des problèmes de riche. Ces différents coureurs le savent et chacun va y aller de sa petite phrase pour obtenir ce qu'il désire. Egan Bernal, lauréat du dernier Tour de France, a dégainé la sienne dans une interview à AS. Le Colombien veut doubler Giro et Grande Boucle.

"J'adorerais faire le Giro et le Tour", a lâché Bernal au journal espagnol. Possédant un lien très fort avec la botte – il a été formé par l'équipe italienne Androni Giocattoli-Sidermec – le Colombien devait y mener Ineos en mai dernier mais une fracture de la clavicule en avait décidé autrement. Rapatrié sur le Tour, il avait triomphé d'une manière éclatante et possède désormais un tout autre statut au sein de sa formation.

"Participer aux deux épreuves est très compliqué, mais je pense qu'on peut l'envisager, même si ça semble quasiment impossible. En fait, je suis ouvert à tout, le Giro, le, ou même la Vuelta, qui sont toutes des courses très importantes", a-t-il poursuivi. Avec des Jeux Olympiques (25 juillet) et des Mondiaux (27 septembre) promis aux grimpeurs, de nombreuses stars devraient adapter leur calendrier cette saison.

Plutôt Thomas en leader sur le Giro ?

Bien élevé, Bernal n'est pas non plus du genre à mettre trop de pression sur ses dirigeants. Conscients de la densité de leaders parmi ses coéquipiers, le coureur de 22 ans seulement sait qu'il va devoir composer. Surtout que Froome, Thomas et Carapaz ont eux aussi déjà triomphé sur un ou plusieurs grands tours.

Egan Bernal et Geraint Thomas lors du Tour de France 2019Getty Images

"Il faut prendre en considération les envies des autres coureurs, rappelle celui qui a aussi remporté Paris-Nice et le Tour de Suisse en 2019. Il faut trouver le programme idéal avec lequel tous les coureurs sont à l'aise, et qui convient à nos rôles respectifs. Avec l'équipe, il est facile de définir nos calendriers car elle prend en compte nos opinions."

La volonté de Bernal de découvrir le Tour d'Italie pourrait aller à l'encontre de la stratégie de son équipe qui avait plutôt prévue, selon la Gazzetta dello Sport, de miser sur Geraint Thomas en mai prochain, réservant ainsi la Grande Boucle pour un duo Froome-Bernal. Ces questions devraient être discutées lors du traditionnel stage de reprise courant décembre.