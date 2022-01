A quoi tient une carrière cycliste et une immense partie de sa vie ? Dans un message posté sur Twitter ce vendredi en fin d'après-midi, Egan Bernal a pris la parole pour la première fois depuis l'accident survenu lundi à l'entraînement et qui l'a laissé avec de nombreuses fractures. "Avoir eu 95% de chances de devenir paraplégique et de presque perdre la vie en faisant ce que j'aime le plus", regrette le grimpeur qui a une très, très longue convalescence devant lui.

Aujourd'hui, je veux remercier Dieu, la Clínique Unisabana, tous ses spécialistes pour avoir fait l'impossible et ma famille", écrit Bernal sur Twitter. Egan Bernal s'entraînait au contre-la-montre quand l'accident a eu lieu selon L'Equipe . La tête baissée pour améliorer son aérodynamisme, il n'a pas vu le bus devant lui qui s'était arrêté. Le choc à 50 km/h a été terrible. Le Colombien a souffert d'une fracture du bassin, d'une autre de la rotule et a été touché au niveau des vertèbres. Selon les annonces de la clinique et de son équipe, les opérations se sont bien passées. "", écrit Bernal sur Twitter.

Aucune annonce n'a été faite sur la durée d'indisponibilité du vainqueur du Tour de France 2019. Le Colombien devait y faire son retour et affronter Tadej Pogacar après avoir remporté le Giro en 2020. A l'heure actuelle, on doute que le Tour fasse partie de ses pensées. Egan Bernal a échappé au pire et c'est la seule chose qui compte.

