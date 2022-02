Ne laissez jamais personne vous dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose". Sur son compte Instagram, Egan Bernal a écrit ce message, ce jeudi, illustré d'une vidéo le montrant déjà à l'entraînement, chez lui sur un home trainer. Dans le même temps, Ineos Grenadiers a également communiqué sur l'état de santé du vainqueur du Tour de France 2019, ". Sur son compte Instagram, Egan Bernal a écrit ce message, ce jeudi, illustré d'une vidéo le montrant déjà à l'entraînement, chez lui sur un home trainer. Dans le même temps, Ineos Grenadiers a également communiqué sur l'état de santé du vainqueur du Tour de France 2019, victime d'un grave accident début janvier lors d'un entraînement à Gachancipa (Colombie).

Nous ignorons encore quand il pourra revenir sur son vélo de route

"Il fait de grands progrès à son domicile et sa rééducation se passe bien. Notre équipe médicale n'a pas encore défini de chronologie précise et nous ignorons encore quand il pourra revenir sur son vélo de route, a noté la formation britannique dans un communiqué à propos de son coureur sud-américain, opéré cinq fois. Pour le moment, il va poursuivre les soins en Colombie et ne reviendra en Europe qu'une fois que sa progression aura atteint un niveau suffisant."

J'ai failli me tuer mais vous savez quoi ? Je suis reconnaissant à Dieu de m'avoir fait vivre cette épreuve", qui est "la course la plus difficile", ajoutait Le 3 février dernier, le dernier vainqueur du Giro avait énuméré les zones de son corps victimes de fractures : onze côtes, le fémur, une rotule, deux vertèbres thoraciques, l'odontoïde (cervicales), un métacarpien et un pouce. Le Colombien a aussi perdu une dent dans l'accident et ses deux poumons ont été perforés. "", qui est "", ajoutait Egan Bernal sur Instagram.

Quelques jours plus tôt, le Colombien, qui espérait rivaliser avec Tadej Pogacar sur le Tour de France avant son grave accident, avouait avoir eu "95% de chances de devenir paraplégique et de presque perdre la vie en faisant ce que j'aime le plus".

